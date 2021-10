Abordou dezenas de raparigas através das redes sociais e também à porta de escolas, na freguesia de Pardilhó e na própria sede do concelho de Estarreja, assim como na Murtosa. O objetivo passava por convencer as menores a manter encontros sexuais. Uma denúncia recente, feita pelos pais de uma menina, alegadamente alvo de abusos durante um passeio de automóvel, levou à detenção do predador.