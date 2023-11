Um homem de 68 anos foi condenado, a seis anos e meio de cadeia, por violação de uma menina de 11 anos. A decisão foi do Tribunal de Almada. De acordo com o Ministério Público, que divulga o acórdão, os factos remontam a maio de 2021.“O tribunal deu como provado que o arguido, sendo frequentador da casa de família da vítima, de 11 anos, aproveitou o facto de estar sozinho com a criança para com ela praticar relações sexuais”, descreve.