O Tribunal de Vila Nova de Gaia condenou um homem a cinco anos e seis meses de prisão por crimes de pornografia de menores, divulgou esta sexta-feira a Procuradoria Distrital do Porto.Ficou provado que o arguido, residente em Gaia, descarregou da internet e guardou no telemóvel e num cartão de memória vídeos e fotos de crianças, de ambos os sexos, forçadas a sexo com adultos.O homem ainda partilhou na internet imagens de nudez de uma menina com menos de 10 anos.