Pedófilo detido na Moita fica com pulseira eletrónica

A Polícia Judiciária deteve, na Moita, um homem de 63 anos por abuso sexual de crianças e de pornografia de menores. Exibiu filmes pornográficos a um menor e manteve relações sexuais com a vítima, divulgou o Ministério Público.De acordo com o mesmo comunicado, os crimes ocorreram "em, pelo menos, três ocasiões, na residência do arguido, na Moita". O homem, estrangeiro, foi presente a juiz e ficou com obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, proibição de contactos com o menor e com a mãe e obrigação de entrega do passaporte.