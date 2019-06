Pedófilo em fuga caçado pela PJ

Um homem, de 52 anos, que estava a ser procurado pelas autoridades russas pela prática de crimes de abuso sexual de criança foi detido pela Polícia Judiciária, em Armação de Pera.O indivíduo suspeito, ao que oconseguiu apurar, tem dupla nacionalidade, italiana e russa, e estava atualmente a residir na localidade turística do concelho de Silves, alegadamente depois de ter decidido fugir da Rússia na sequência de acusações por crimes de cariz sexual contra menores.O homem é empresário de profissão e, segundo revelou esta quinta-feira a Polícia Judiciária, estava a ser "procurado pelas autoridades russas através da Interpol, para cumprimento de pena pelos crimes de abuso sexual de criança".Segundo oapurou, o alegado pedófilo foi capturado na passada quarta-feira, ao ser surpreendido por inspetores do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Portimão, que foram apoiados pela Unidade de Cooperação Internacional.A operação de captura aconteceu no âmbito de um pedido internacional de detenção provisória com vista à sua extradição para a Rússia.O trabalho de cooperação internacional permitiu localizar o empresário em Armação de Pera, na sequência de várias diligências.O suspeito detido vai ser presente a um juiz do Tribunal da Relação de Évora, para aplicação de medidas de coação enquanto fica a aguardar por uma eventual extradição para a Rússia, o país onde terão sido praticados os crimes sexuais.