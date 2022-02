Pedófilo fica quatro anos na cadeia

O Tribunal de Beja condenou um homem, de 26 anos, a quatro anos de prisão efetiva por um crime de pornografia de menores agravado. O arguido, que trabalhou como assistente operacional no hospital da cidade e está em prisão preventiva, foi apanhado na posse de milhares de fotografias e vídeos que mostravam menores em cenas de sexo, "alguns ainda bebés". O coletivo de juízes condenou-o ainda, na sexta-feira, a uma pena acessória de proibição de exercício de funções que envolvam contacto regular com crianças, por um período de dez anos.O homem foi detido em maio pela PJ, que apreendeu equipamentos informáticos no qual armazenava mais de 48 mil fotografias e vídeos de menores. Para o tribunal, ficou provado que o arguido tinha intenção de partilhar os ficheiros na internet. A pena é efetiva devido à falta de arrependimento demonstrada e à gravidade do crime. A advogada do arguido anunciou que vai recorrer à sentença e alega que este pode ter sido alvo de pirataria.