Pedófilo filma abusos a menina de oito anos

Vigilante, de 57 anos, prometia dar brinquedos à criança em troca de práticas sexuais.

Por Francisco Manuel | 09:07

Os comportamentos estranhos da menina de 8 anos, desde que terminaram as aulas e em particular quando estava perto do primo da avó, levantaram suspeitas à família. As próprias atitudes do vigilante, de 57 anos, serviram para aumentar as desconfianças. A menor não confirmou o que se passava, mas, mesmo assim, os familiares denunciaram o caso às autoridades. Ouvida pelos inspetores da PJ de Aveiro, a vítima contou tudo ao pormenor e o pedófilo foi detido.



Tudo ocorreu a partir do início do verão, numa freguesia do concelho de Ovar. O suspeito, também vizinho da vítima, começou a prometer brinquedos à menina, dizendo igualmente que iria interceder junto da avó da menina para que esta desse permissão para as coisas que lhe eram negadas - como, por exemplo, ir a festas das amigas.



Em troca, exigia que a menina se submetesse a práticas sexuais que ocorriam em casa do pedófilo, que reside sozinho, ou outras vezes na própria residência da avó da criança. Obrigava a menor a tocar-lhe e a masturbá-lo enquanto filmava e fotografava com o telemóvel que foi apreendido pela PJ. Em algumas ocasiões, o vigilante foi surpreendido pela entrada inesperada de familiares no quarto.



Tentou sempre disfarçar os atos que estava a praticar com a menor, mas o seu comportamento nervoso só serviu para aumentar ainda mais as suspeitas da avó. Foi detido pela Polícia Judiciária de Aveiro. É hoje ouvido em primeiro interrogatório judicial.