Pedófilo inglês escondido é caçado pela PJ na Figueira da Foz

Um pedófilo inglês de 53 anos, acusado no Reino Unido de uma dezena de crimes de abuso sexual de crianças e de pornografia infantil, e que estava em fuga há oito meses, foi detido pela PJ.Alistair Riggott foi apanhado na Figueira da Foz e, presente à Relação de Coimbra, ficou em prisão preventiva a aguardar extradição. Em Portugal, esteve a viver em hostel por todo o País, começando no Algarve. Mudava muito de localização e gastava em alojamento 300 €/mês.O homem, localizado e detido pela Unidade de Informação Criminal da PJ, cometeu os crimes na vila costeira de Skegness e era procurado desde que faltou a tribunal no dia 19 de outubro. Terá forçado crianças a assistir a filmes ‘porno’ e produzido pornografia infantil, aliciando menores a atos sexuais.