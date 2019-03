Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedófilo português em fuga desde 2002 fica em liberdade

Rui Machete e Vítor Melícias testemunharam por José Soares.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

José Soares estava em fuga desde 2002. Antigo professor de Comunicação Social e chefe de departamento da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, fugiu de Portugal após ter sido condenado pelo abuso sexual de uma menina de 9 anos, filha de amigos.



Foi agora detido em Badajoz, Espanha, onde, sabe o CM, estava bem inserido e viveu com uma mulher. A sua ‘boa fama’ em Badajoz fez com que o juiz local o deixasse em liberdade.



O homem, agora com 79 anos, foi condenado pelo tribunal de Cascais a 3 anos e 8 meses de cadeia, num julgamento em que, de acordo com o site Cascais24, concelho onde residia, teve Rui Machete (advogado e antigo ministro e vice-primeiro-ministro) como testemunha abonatória.



Soares trabalhou na FLAD - em cuja sede foi detido em 1998 - quando Machete a dirigia. Também o padre Vítor Melícias testemunhou a favor.



José Soares fugiu e só veio a ser encontrado esta semana. Radicou-se em Badajoz, a escassos quilómetros de Portugal e usava o nome de Luís.



Os 17 anos de fuga terminaram quando tentou trocar a carta de condução portuguesa por uma espanhola e os documentos falsos com que vivia foram ‘topados’. Com eles conseguiu, em 2004, autorização de residência. Abriu contas bancárias e deu aulas de português.



Detido pela Guardia Civil, a resenha das impressões digitais revelou a identidade. Escolheu cumprir em Espanha a pena a que foi condenado. Para já, está em liberdade e tem de se apresentar ao juiz de 15 em 15 dias.