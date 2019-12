Pedófilo português preso ao voltar para o Natal

Um homem de 48 anos, emigrante em França, foi detido pela Polícia Judiciária do Centro por suspeitas de ter abusado de três enteadas e uma sobrinha, durante cinco anos, em Oliveira do Hospital. Foi apanhado no domingo, quando regressou a Portugal para gozar as férias de Natal.



Os crimes ocorreram no interior da habitação onde o suspeito vivia com a companheira, três filhas desta e uma sobrinha. Segundo fonte policial, o emigrante, que trabalha como manobrador de máquinas pesadas na construção civil, aproveitava-se da proximidade que mantinha com as jovens, com idades entre 13 e 19 anos, para as sujeitar a atos sexuais. "Nenhuma das vítimas sabia que as outras também eram abusadas", adiantou ao Correio da Manhã a mesma fonte.





O homem emigrou para França em agosto e foi nessa altura que as vítimas contaram à avó os abusos a que foram sujeitas pelo padrasto.A familiar denunciou depois o caso às autoridades, que efetuaram diligências e emitiram um mandado de detenção. Foi detido quando chegou a Portugal para passar o Natal. O suspeito, que tem antecedentes criminais por violência doméstica, foi esta segunda-feira presente a um juiz do Tribunal de Coimbra.