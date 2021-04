Pedófilo reincidente de Montemor-o-Velho fica na cadeia

Um cadastrado de 51 anos foi detido em Montemor-o-Velho pela PJ do Centro, suspeito dos crimes de pornografia de menores e de atos sexuais com uma adolescente, de 14 anos, mantidos nos últimos 8 meses após a ter atraído pela internet.



Foi uma professora que denunciou o caso, depois de ver uma mensagem de cariz sexual no telemóvel da vítima e desconfiar de que seria de um adulto. O homem tem várias penas de prisão efetiva por pornografia infantil, abuso sexual e importunação sexual de menores. Voltou para a prisão.

