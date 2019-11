Pedófilos detidos por pornografia nas redes sociais

A Policia Judiciária deteve dois homens, em Guimarães e na Covilhã, por pornografia de menores. Ambos partilhavam nas diversas redes sociais imagens de crianças nuas e em atos sexuais. Um dos pedófilos - um desempregado de 56 anos, residente em Guimarães - estava a ser investigado há vários meses pela PJ de Braga, que lhe apreendeu milhares de ficheiros de cariz sexual envolvendo meninas com idades entre os seis e dez anos.Utilizando diversos perfis no Facebook e no Whatsapp, partilhava há pelo menos dois anos com outros pedófilos estrangeiros as fotografias e vídeos de crianças a serem abusadas. Na Covilhã, a PJ da Guarda apreendeu a um jovem de 28 anos, mais de 20 mil ficheiros informáticos contendo material pornográfico envolvendo menores, de 14 anos.O arguido partilhava os conteúdos pedófilos há vários anos, acedendo a diversos sítios na Internet de pornografia de menores. O suspeito, empregado fabril, vive com os pais e foi presente a um juiz do Tribunal da Covilhã. Ficou proibido de contactar com menores, de aceder à internet e obrigado a fazer tratamento psiquiátrico.