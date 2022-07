Pedra cai de prédio no Porto e atinge turista

Uma mulher, de cerca de 50 anos e de nacionalidade estrangeira, ficou ferida ao ser atingida por uma pedra que caiu da fachada de um prédio, na noite de terça-feira, na Praça da Liberdade, no centro do Porto.









A vítima, turista, sofreu ferimentos na cabeça e foi assistida no local pela Cruz Vermelha e por equipas médicas do INEM, antes de ser transportada para o Hospital de Santo António.

Os Sapadores do Porto e a Proteção Civil municipal, com recurso a uma plataforma elevatória, verificaram a segurança da fachada, retiraram os restantes elementos em risco de queda e notificaram os proprietários do edifício. n S.P.C.