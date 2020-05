Pedrada em comboio fere passageira na perna e braço

Uma mulher sofreu ferimentos, sábado à tarde, quando o comboio onde seguia foi apedrejado entre as estações de Corroios e Amora.A vítima ficou com estilhaços de vidros numa perna e braço. De acordo com o relato da vítima, o comboio da empresa Fertagus seguia no sentido Sete Rios/Coina quando foi atingido.A mulher ia sentada ao lado do vidro que partiu, tendo, além dos estilhaços, levado ainda com a pedra no braço. Foi ao hospital do Barreiro.A Fertagus deu-lhe informação de como ser ressarcida das despesas médicas.