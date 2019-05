Pedreiro mata no Bombarral e culpa vítima

Vítor Correia, pedreiro, de 50 anos, começou esta quarta-feira a ser julgado por asfixiar a mulher e esconder o corpo num pinhal.Em frente ao coletivo de juízes do Tribunal de Leiria tentou desmentir a prova produzida na investigação, dizendo que a mulher "contava muitas histórias" e que as situações de violência doméstica relatadas foram "acidentes".Assim que foi confrontado com as suas declarações durante o inquérito, remeteu-se ao silêncio.O crime ocorreu na habitação do casal, no Bombarral, a 10 de julho de 2018.Está acusado de homicídio qualificado, profanação e violência doméstica.