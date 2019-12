Pedreiro mata patrão com taco de basebol e fica preso 16 anos

O Tribunal da Relação de Évora manteve a pena de 16 anos de cadeia aplicada a um pedreiro que matou o patrão à pancada com um taco de basebol, em Castro Marim. O homicida, de 37 anos, foi ainda condenado a pagar uma indemnização cível de 90 mil euros à família de Carlos Corriente, de 63 anos.O crime ocorreu na madrugada do dia 26 de março de 2018 na casa da vítima. Segundo o Tribunal da Relação, ficou provado que o homicida e a vítima "ingeriram produtos alimentares, vinho, cerveja, uísque, viram filmes, conversaram, fumaram e tiveram relações sexuais". O arguido acordou no quarto da vítima, onde começou um "desentendimento" devido ao pagamento de uma dívida de 7 mil euros.Na sequência da discussão, pegou num "taco de madeira maciça" e atingiu Carlos Corriente com "uma pancada no lado esquerdo da cabeça, que o fez cair de imediato, inanimado, no chão sem se ter apercebido do que lhe havia acontecido".O homicida verificou que Carlos "não respirava e que não tinha pulsação", colocou o taco no mesmo local de onde o havia retirado e, de seguida, "foi à casa de banho lavar o sangue que tinha nas mãos", abandonando a casa por uma janela . A vítima teve morte imediata devido à fratura dos ossos do crânio e das hemorragias sofridas.O arguido foi condenado a 16 anos de cadeia mas recorreu da decisão para o Tribunal da Relação de Évora, que decidiu manter a pena aplicada pelo crime de homicídio qualificado.