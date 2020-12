Pedro Coelho, de 39 anos, morreu durante uma emboscada, na noite desta sexta-feira na Rua Manuel Pacheco Nobre, no Alto do Seixalinho, Barreiro.

O homem foi alvo de uma emboscada e atingido com tiros de espingarda no maxilar.Segundo testemunhas, a vítima estava a sair do carro, acompanhada de uma mulher, quando foi atingida com tiros na cabeça. O suspeito disparou a partir de um automóvel.O atirador encontra-se em fuga.A PJ investiga o caso.