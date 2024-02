Pedro Nuno Santos diz que ninguém compreende que PSD fuja a debates com CDU e Livre

O secretário-geral do PS afirmou, esta quinta-feira, que ninguém compreende que o presidente do PSD esteja a fugir aos debates televisivos com a CDU e Livre, depois de a Aliança Democrática ter indicado o centrista Nuno Melo para estes frente-a-frente.

"Acho que não parece equilibrada [a decisão] a ninguém, ninguém compreende que Luís Montenegro esteja a fugir a esses debates", disse Pedro Nuno Santos aos jornalistas, à chegada à conferência Fábrica 2030, organizada pelo jornal `online´ ECO, no Porto.

O socialista realçou que o CDS-PP nem representação parlamentar tem.