Pedro Pardal Henriques: "Mecanismo legal de mediação não é suficiente para desconvocar uma greve"

Questionado sobre se a providência cautelar, que foi esta terça-feira anunciada por cinco empresas transportadoras, pode travar a greve, Pardal Henriques referiu que "não, de maneira nenhuma". "A providência cautelar é o uso de um direito que assiste a qualquer pessoa para reivindicar na justiça aquilo que alega ter direito", explicou.



O SNMMP admitiu poder desmobilizar a grave caso a ANTRAM apresente uma "proposta decente". Relembrando o acordo já previsto de que, em 2020, o salário base dos motoristas suba para 700 euros, Pardal Henriques relembrou que "o acordo que foi feito para desconvocar a greve em maio foi a ANTRAM aceitar pagar aos trabalhadores 900 euros. Mas a ANTRAM pediu dois anos e meio para pagar. A pedido da ANTRAM foi dilatado no tempo entre 2020, 2021 e 2022 os 900 euros".



Continuando, o advogado do SNMMP explicou que o que os fez desmobilizar a greve não foi a garantia dos 700 euros". A greve de maio foi desconvocada porque a ANTRAM aceitou a proposta dos 900 euros "e depois é que nos pediu para dilatar o valor no tempo".



Também esta terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa apelou a que estes meios de protesto não prejudiquem os fins. Pedro Pardal Henriques, questionado se iriam contrariar este pedido do Presidente da República, disse que não ia "sequer comentar". "A única coisa que podemos dizer é que foram utilizados todos os meios possíveis e não existindo outros alternativos", o recurso foi a greve.



O Governo fez saber também que quer acionar o mecanismo legal de mediação para desconvocar a greve dos motoristas, algo que não foi aceite pelos sindicatos. Sobre isto, Pardal Henriques afirma aceitarem essa mediação, no entanto considera que "não é suficiente para desconvocar uma greve". "Fazer desconvocar uma greve só porque o senhor ministro nos convida novamente para negociar sem haver da parte da ANTRAM qualquer garantia, qualquer pronúncia, qualquer contraproposta, não é suficiente".



O advogado do SNMMP relembra que até ao momento foram feitas "várias propostas" a fim de reverter a situação instaurada. Muitas dessas propostas recebem como resposta "não negociamos, não vamos fazer. Não há contrapropostas. Não sabemos o que a ANTRAM quer", disse Pardal Henriques.



"A nossa luta [do SNMMP] são os trabalhadores. É resolver o problema destes trabalhadores", afirmou Pardal Henriques.



O advogado do SNMMP admitiu ainda ponderar ter que "aceitar um convite de algum partido para que, dentro da Assembleia da República, se possam defender essas causas".



