Pedro Pinho, o empresário com ligações ao FC Porto que agrediu o jornalista Francisco Ferreira, da TVI, no estádio do Moreirense, viu esta quinta-feira a sua licença ser suspensa.O Conselho de Disciplina da FPF divulgou a instauração de um processo disciplinar a Pedro Pinho, por deliberação da Secção Profissional, de 28 de abril de 2021, "tendo por objeto alegadas agressões praticadas contra jornalista".Suspensão deverá durar no máximo 20 dias, um "prazo regulamentarmente admissível".