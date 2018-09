Presidentes de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera acusados de homicídios

Há 12 pessoas acusadas no âmbito desta investigação.

Os presidentes das Câmaras de Figueiró dos Vinhos e de Castanheira de Pera estão acusados de dezenas de homícidios, ocorridos durante a tragédia do incêndio florestal que deflagrou em Pedrógão Grande, em junho de 2017.



O Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria deduziu acusação contra 12 arguidos no âmbito desta investigação, que foram acusados dos crimes de homicídio por negligência e de ofensa à integridade física por negligência, sendo alguns destes de ofensa à integridade física grave.



De acordo com um comunicado emitido pela Comarca de Leiria, entre os arguidos estão dois quadros superiores de uma empresa de fornecimento de energia elétrica, três outros em funções de comando e coordenação no âmbito da proteção civil, três funcionários superiores da empresa responsável pela manutenção da EN 236-1, um funcionário de um dos municípios onde morreram vítimas e ainda três autarcas.