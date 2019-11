Pega fogo a casa em Braga por não lhe darem dinheiro

"Não me dão o dinheiro, vão pagar caro por isso". A ameaça foi feita à ex-mulher, de quem está divorciado há 13 anos, e ao filho, minutos antes de atear fogo ao anexo agrícola da quinta onde a mulher vive, em Real, Braga.Depois, o incendiário fugiu do local, deixando a arder o edifício onde estavam dezenas de animais e diversas alfaias agrícolas. O homem, de 56 anos, foi detido na quinta-feira pela Polícia Judiciária de Braga e não assumiu o crime. A PJ indiciou-o por incêndio urbano e violência doméstica e um juiz do Tribunal de Braga proibiu-o de se aproximar das vítimas.O fogo deflagrou cerca das 22h00, no passado dia 13. Os moradores aperceberam-se do fogo e alertaram os bombeiros, que ainda conseguiram impedir que as chamas propagassem aos edifícios contíguos.Permitiu também salvar dezenas de animais do anexo. Ainda assim, o fogo consumiu equipamentos de valor superior a 11 mil euros. A investigação da PJ chegou rapidamente ao suspeito.O homem, desempregado e com fortes hábitos alcoólicos, tinha feito várias ameaças à ex-mulher e ao filho. Queria forçá-los a entregarem-lhe o dinheiro que recebia, todos os meses, do Rendimento Social de Inserção e que os familiares geriam.O filho e a ex-mulher, que ao longo de vários anos sofreram de violência psicológica, negaram o pedido e o homem, por vingança, concretizou as ameaças. Com recurso a um isqueiro, pegou fogo ao anexo da quinta onde a mulher reside.