Pega fogo a quinta para se vingar do dono

Por S.A.V. | 08:28

Um homem de 62 anos tentou vingar-se do dono de uma quinta em Benavente e incendiou uma área rural, na tarde do dia 15.



Foi agora detido pela PJ de Lisboa e já está em prisão preventiva.



A PJ revela que o incêndio não provocou "elevados danos e prejuízos, em virtude do fogo ter sido precocemente detetado, sendo possível extingui-lo na sua fase inicial".



"Terá agido premeditadamente, movido por um forte desejo de vingança", assegura a Polícia.