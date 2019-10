Pelo menos 264 alunos foram agredidos na escola

Criminalidade

Mais de 300 alunos com menos de 18 anos foram vítimas de ataques que obrigaram à intervenção da PSP ou levaram a queixas à polícia, nas escolas de norte a sul do País, só este ano. Destes, 264 jovens e crianças foram agredidos: sete deles sofreram ferimentos graves.Os números, registados até ao final de setembro, foram revelados esta terça-feira pela PSP. Esta força de segurança alerta que, entre as situações estão casos de bullying e ciberbullying contra menores. Para sensibilizar contra este tipo de crimes, a Polícia vai realizar uma megaoperação a nível nacional no Dia Mundial do Combate ao Bullying, que se assinala no dia 20.Além das agressões, este ano, 60 crianças foram ameaçadas ou coagidas em meio escolar e duas foram vítimas de difamação, calúnia ou injúria, num total de 326 situações criminais nas escolas que levaram a PSP a atuar.No total do ano passado, o número de agressões contra alunos nas escolas chegou às 407, com 74 menores ameaçados. Os números são inferiores a 2017, ano em que foram registadas 426 situações de agressão e ofensa contra crianças e adolescentes até aos 18 anos.Equipas do Programa Escola Segura da PSP vão sensibilizar alunos, pais e professores para o bullying (perseguição) e alertar para a identificação "das crianças com propensão para a violência e orientação para promoção de apoio psicoemocional", refere a Polícia.Segundo a PSP, no último ano letivo 34 mil estudantes do 1º, 2º, e 3º ciclos foram alvo de operações de sensibilização contra o bullying, em 1493 ações realizadas pelos agentes em escolas de todo o País.