Pelo menos 41 toneladas de droga apreendidas em Portugal este ano

As autoridades portuguesas apreenderam já 41 toneladas de droga em 2023, revelou este domingo a Polícia Judiciária (PJ), que assinala segunda-feira o Dia Internacional Contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas com a incineração de seis toneladas de estupefacientes.

"No que respeita à atividade de combate ao tráfico ilícito de estupefacientes desenvolvida no corrente ano a nível nacional, por todas as entidades envolvidas, informa-se que até ao dia 26/6 e de acordo com os dados disponíveis, foram já apreendidas cerca de 11 toneladas de cocaína, 30 toneladas de haxixe e quantidades menores de outros tipos de drogas", lê-se num comunicado enviado às redações.

A PJ adiantou também que a destruição de seis toneladas de vários tipos de drogas ilícitas apreendidas ao longo dos últimos meses pelas diferentes forças de segurança irá ser feita através da incineração, "sob a supervisão de uma comissão constituída por um magistrado do Ministério Público, um investigador da Polícia Judiciária e um perito do Laboratório de Polícia Científica".

O Dia Internacional Contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1987, "como expressão da determinação em se reforçar a ação e a cooperação, para alcançar o objetivo de uma sociedade internacional livre do abuso e tráfico de drogas".