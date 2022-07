Pelo menos quatro carros foram vandalizados durante a noite deste domingo, na Rua do Bom Jardim, no Porto.O alerta foi dado na manhã desta segunda-feira, cerca das 09h00, quando os proprietários se aperceberam que os vidros das viaturas estavam partidos. Os assaltantes, após partirem os vidros, conseguiram retirar objetos que estavam no interior dos veículos.O valor dos prejuízos ainda não foi calculado. A PSP esteve no local e está a investigar.