Pelo menos quatro crianças e dois adultos feridos com gravidade em despiste seguido de colisão no Poceirão, em Palmela.O condutor que embateu fugiu do local.Três viaturas estarão capotadas.

A Estrada Nacional 5, entre Rio Frio e Poceirão, está totalmente cortada.

O helicóptero do INEM foi acionado para o local.

Grande aparato com 53 operacionais e 21 operacionais dos Bombeiros do Pinhal Novo, Montijo e Águas de Moura, INEM e GNR no local.

Em atualização