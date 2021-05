Quatro detidos durante festa inglesa na final da Liga dos Campeões no Porto

Murros e cadeiras pelo ar: Adeptos ingleses em cena de pancadaria no Porto

Pelo menos quatro pessoas foram detidas durante a festa da Final da Liga dos Campeões, durante a noite deste sábado, no Porto, de acordo com fonte oficial da PSP. Dois dos detidos são adeptos ingleses e os outros dois estariam a vender produtos alimentares na rua.Os adeptos ingleses protagonizam várias cenas de pancadaria e desordem nas ruas da Invicta durante todo o dia. O Chelsea sagrou-se este sábado campeão europeu de futebol pela segunda vez, ao vencer por 1-0 o Manchester City na final da Liga dos Campeões da época 2020/21, entre duas equipas inglesas, disputada no Estádio do Dragão.Recorde-se que já à tarde, foram registados em