Pelo menos três cafés assaltados durante a madrugada em Paredes

Assaltantes agiram sempre da mesma forma, partindo vidros e roubando tabaco.

Pelo menos três cafés foram assaltados durante a madrugada desta quarta-feira, em Paredes, Porto.



Segundo que o CM conseguiu apurar, os assaltantes agiram sempre da mesma forma, partindo vidros e roubando tabaco.



Fonte oficial da GNR de Paredes informou que os assaltantes ainda se encontram em fuga.



De acordo com a mãe da proprietária de um dos cafés, "Cem Sabores", que acordou durante a noite com barulho, quatro assaltantes destrancaram a porta do espaço com um pé de cabra, partiram os vidros e entraram no café.



Além de maços de tabaco, os suspeitos roubaram também dinheiro da caixa registadora.



A mulher diz ter visto os assaltantes que fugiram quando ela começou a gritar.



