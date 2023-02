Pelos menos dez militares da GNR chamados para deter homem por tráfico de droga no Monte da Caparica em Almada

Pelo menos dez militares da GNR foram obrigados a intervir para deter um homem por tráfico de droga no Monte da Caparica, em Almada.O caso ocorreu no dia sete de fevereiro, quando o suspeito foi abordado por uma patrulha, mas resistiu.Um irmão do suspeito e amigos que estavam nas proximidades também reagiram para evitar a detenção, o que levou à chamada de reforços.Os vídeos da ocorrência mostram a dificuldade dos militares para concretizar a detenção.O suspeito, de 32 anos, tinha 19 doses de heroína e seis de cocaína, motivo pelo qual foi detido.Ainda assim, tal como o irmão, homem foi libertado logo a seguir e o expediente remetido a tribunal.