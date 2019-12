O Supremo Tribunal manteve a condenação a 18 anos de um homem que, em março de 2018, assassinou a companheira com uma corda de estendal, na Encosta da Luz, Pontinha.Segundo o acórdão, o paquistanês de 28 anos descobriu que a mulher, brasileira de 23, o traia. Teve sexo com ela e esperou que adormecesse para a matar. A vítima acordou e tentou resistir.O homem enrolou o corpo num lençol e manta e pô-lo noutro quarto, indo ao final do dia entregar-se à PSP.