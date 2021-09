Justiça acelera prisão de João Rendeiro

O processo relativo à condenação do antigo presidente do BPP, João Rendeiro, transitou em julgado, competindo agora aos juízos criminais executar a pena.A Relação de Lisboa ordenou a descida do processo à primeira instância para a execução das penas de prisão aplicadas a Rendeiro.João Reindeiro foi condenado a cinco anos e oito meses de prisão por vários crimes de falsidade informática e falsificação de documentos.O recurso apresentado pela defesa do ex-presidente do BPP foi rejeitado pelos juízes desembargadores, que agravaram a pena aplicada pelo tribunal de primeira instância.