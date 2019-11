Pena mais reduzida por atropelar multidão em Portimão

Atropelou treze pessoas durante uma noite de diversão na praia da Rocha, em Portimão, em 2015, e foi condenado a seis anos e meio de prisão. O Tribunal da Relação de Évora decidiu, recentemente, reduzir a pena aplicada ao condutor para seis anos.O aparatoso atropelamento ocorreu na madrugada de 12 de julho de 2015, pelas 4h00. Segundo o acórdão do Tribunal da Relação, o arguido, na altura com 25 anos, conduzia um veículo da marca Skoda, "com uma taxa de álcool no sangue de pelo menos 0,39 g/l". O trânsito na avenida Tomás Cabreira era permitido apenas para cargas e descargas.Um elemento do Corpo de Intervenção da PSP apercebeu-se do comportamento estranho do condutor, porque este"circulava com a viatura na direção de centenas de pessoas que por ali caminhavam, e deu-lhe ordem de paragem, que o arguido não acatou, prosseguindo a marcha pela referida artéria a uma velocidade não concretamente apurada, mas superior à legalmente permitida para aquele local".Recebeu uma nova ordem de paragem de outro agente, mas "prosseguiu a marcha", obrigando o polícia a dar dois tiros para o ar e a saltar para não ser atropelado. Em seguida, o pânico foi total, com treze pessoas atropeladas e feridas.Quatro anos depois, os juízes do Tribunal da Relação entenderam reduzir a pena do condutor, tendo pesado na decisão o facto de ser "um delinquente primário e mostrar-se socialmente integrado".