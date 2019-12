Pena máxima de prisão para pedófilo acusado de 583 crimes de abuso sexual

O homem acusado de 583 crimes de abuso sexual de crianças e de 73.577 de pornografia de menores, e que desde Águeda liderava uma rede internacional de pedofilia, recebeu esta segunda-feira a pena máxima de 25 anos de prisão.O acórdão foi conhecido esta segunda-feira, em Lisboa.

A acusação do Ministério Público (MP) diz que o principal arguido abusou sexualmente de oito menores, sete deles seus familiares (dois sobrinhos e cinco primos), incluindo bebés.

A acusação avançava que os crimes tinham decorrido com o conhecimento dos pais do homem e de duas primas, que também eram arguidos no processo. Os familiares do arguido (pai, mãe e as duas primas) foram também esta segunda-feira absolvidos em tribunal.