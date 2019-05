Pena máxima e herança retirada a homicida de pais no Barreiro

Bruno Neto, o homem de 44 anos que, em abril do ano passado, matou os pais, no Barreiro, para lhes roubar 300 euros, foi condenado à pena máxima de prisão - 25 anos.O Tribunal de Almada deu-lhe ainda a pena acessória de indignidade sucessória.Ou seja, não herda os bens dos pais. António, 72 anos, e Maria Ana, 70, descansavam quando durante a madrugada foram atacados à facada pelo filho, viciado em drogas há 30 anos.O homicida dependia financeiramente dos pais, que lhe controlavam os gastos por causa da droga. As 55 facadas foram desferidas com um punhal, na zona torácica e cervical.Após as mortes, o homem agarrou na caderneta bancária dos pais e, ainda nessa madrugada, levantou 300 euros que guardou para comprar droga.A barbárie só se soube depois, quando familiares de António e Maria Ana estranharam o casal não atender os telefones. Pediram à polícia e bombeiros que entrassem em casa e foram as autoridades a descobrir os corpos.Também o homicida lá estava. Terá tentado (ou simulado) matar-se com pequenos golpes no pescoço semelhantes aos que fez nos cadáveres dos pais.