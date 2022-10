O arguido espalhou o terror entre a população do Pinhal Interior durante vários anos e levou ao desespero centenas de pessoas que vivem com dificuldades e que dependiam de floresta e terrenos agrícolas destruídos para sobreviver”. Foi desta forma que João Mateus, juiz do Tribunal de Castelo Branco, começou por justificar a pena exemplar - e inédita - aplicada a Nélson Afonso, acusado de 16 incêndios florestais na região entre 2017 e 2021.









