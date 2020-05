Pena máxima para homicida que atropelou mortalmente dois homens em Paredes

Pena máxima. O Tribunal de Penafiel não teve dúvidas de que José Pinto, 43 anos, agiu movido por vingança, depois de se ter envolvido em agressões com várias pessoas no motoclube de Rebordosa, em Paredes, a 23 de fevereiro do ano passado, e condenou-o a 25 anos de prisão. Foi esta segunda-feira sentenciado por cinco crimes de homicídio qualificado, dois deles consumados por ter atropelado mortalmente com o carro Pedro Leal, 36 anos, e José Nogueira, de 31.O crime foi testemunhado pelo filho menor do arguido, de 11 anos, que estava no Audi A6 do pai no momento em que este atropelou várias pessoas durante um convívio para angariação de fundos. A criança tem recebido apoio psicológico. O arguido foi ainda condenado por dois crimes de ofensas à integridade física qualificada, quatro de dano e um de condução perigosa por ter conduzido em excesso de velocidade, em ziguezague e em contramão.O coletivo de juízes, presidido por Sandro Lopes Ferreira, deu como provado que José Pinto, conhecido por ‘Doceiro’ agiu alcoolizado (tinha uma taxa de 1,88 g/l) e com o objetivo de matar o grupo de pessoas onde se encontravam as vítimas, as quais nem conhecia. O atropelamento foi de tal forma violento que os corpos de Pedro e José foram arrastados vários metros.A soma das penas parcelares dava um total de prisão de 56 anos e 8 meses de cadeia. O arguido está em prisão preventiva desde o crime. Foi ainda condenado a uma pena acessória de proibição de conduzir.