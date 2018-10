Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pena reduzida para violador de idosa

Homem usou ferro para torturar a mulher.

Por A.I.F. | 09:32

O Supremo Tribunal de Justiça reduziu de 22 para 19 anos a pena aplicada a Fábio Carvalho, o homem que, em maio de 2017, violou uma idosa com recurso a um ferro de 93 centímetros, tentando ainda matar a vítima.



A Procuradoria Distrital do Porto não especifica os motivos da redução, salientando que, no julgamento, ficou provado que o arguido, de 25 anos, atacou a mulher, de 70, em Avintes.



Deu-lhe com um ferro na cabeça.



Usou depois esse ferro para torturar a mulher.