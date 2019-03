Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pena suspensa a grupo que fez sete assaltos a escola em Coimbra

Mais novo do grupo vai ter de cumprir 210 horas de trabalho comunitário.

Por M.F. | 09:18

Ficaram com pena suspensa os quatro arguidos que, entre 2013 e 2016 (na altura com idades dos 16 aos 21 anos), assaltaram escolas e juntas de freguesia em Mira e Cantanhede.



Um dos alvos foi sete vezes assaltado em Corticeiro de Cima, Cantanhede. Três deles têm penas de prisão suspensas – a mais pesada é de quatro anos.



O mais novo do grupo vai ter de cumprir 210 horas de trabalho comunitário.