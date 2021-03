Um estudo intitulado ‘Justiça, Igualdade e Género’, da Escola de Criminologia da Universidade do Porto, foi apresentado ontem numa conferencia online no âmbito do Dia Internacional da Mulher. “O estudo não detetou ainda o uso de expressões discriminatórias ou preconceituosas nas decisões”, disse Manuel Soares, presidente da Associação Sindical de Juízes.









Os dados revelam ainda que, na maioria dos casos, o homem é o arguido e a mulher a vítima. A pena mais frequente é a de prisão suspensa.