Pena suspensa para homem acusado de atear dois incêndios florestais na Feira

Um homem, de 39 anos, acusado de ter ateado dois incêndios florestais em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, foi esta terça-feira condenado, no tribunal daquela cidade, a três anos de prisão, com pena suspensa.

O arguido estava acusado de dois crimes de incêndio, mas o coletivo de juízes decidiu condená-lo só por um deles.

Além da pena de prisão, o arguido ficou sujeito à obrigação de se submeter a tratamento à toxicodependência.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), no dia 23 de agosto o arguido ateou dois incêndios no espaço de 10 minutos, na freguesia de São João de Ver.

Os dois incêndios resultaram numa área ardida de 3.500 metros quadrados.

O suspeito, que terá sido visto por uma testemunha a sair do local dos incêndios, foi detido um dia depois pela Polícia Judiciária (PJ).

Na altura, a PJ referiu que os incêndios foram provocados com recurso a cigarro e isqueiro, tendo sido ateados em zona de caminho confinante com povoamento florestal.

A rápida intervenção dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira permitiu que os fogos não atingissem moradias nem uma extensa área de floresta existente nas imediações.

Após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou com a medida de coação de prisão domiciliária.