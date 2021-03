Pena suspensa para homem acusado de atear fogo no pinhal de mulher que recusou relação

O ministério público de Aveiro pediu, ontem, pena de prisão suspensa para um arguido acusado de ter ateado um incêndio, em 5 de julho do ano passado, em Sever do Vouga, num pinhal de uma mulher por causa desta recusar um relacionamento amoroso.O homem está a ser julgado, no tribunal de Aveiro, pelo crime de incêndio florestal agravado e por ter feito ameaças à mulher."Não tenho nada a ver com os incêndios. Admito que enviei mensagens mas foi por causa dos 10 mil euros que lhe emprestei e nunca mais me pagou", revelou, ao tribunal, o arguido.O acordão é lido no próximo dia 15 de março.