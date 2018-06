Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pena suspensa para homem que abusou de menino em casa de banho pública de Fafe

Condenação do Tribunal Judicial de Guimarães a três anos e meio de prisão, com pena suspensa.

Por Lusa | 18:54

O Tribunal Judicial de Guimarães condenou esta quinta-feira a três anos e meio de prisão, com pena suspensa, um homem que abusou sexualmente de um menino de 12 anos numa casa de banho pública na cidade de Fafe.



Apesar de sublinhar que o arguido atuou com "dolo direto", o tribunal optou por lhe suspender a pena, dada a ausência de antecedentes criminais e a sua inserção social, familiar e profissional.



A suspensão fica sujeita a regime de prova.



Em tribunal, o arguido, um jardineiro de 42 anos "com limitações ao nível da compreensão", negou a prática dos factos.



O caso remonta a 24 de setembro de 2017, na casa de banho pública do Parque das Comunidades, no centro da cidade de Fafe.



A mãe, estranhando a demora, começou a chamar insistentemente pelo filho, levando a que o agressor o libertasse.



O homem foi detido pela Polícia Judiciária, que nessa altura, em comunicado, denunciou que a criança foi constrangida "à prática de atos sexuais de relevo, conduta que foi interrompida pela pronta intervenção de familiares".



Aguardou julgamento em prisão domiciliária e foi esta quinta-feira condenado pelo crime de coação sexual agravado.