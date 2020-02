Pena suspensa para homem que abusou sexualmente de criança em Santa Maria da Feira

O Tribunal de Santa Maria da Feira condenou esta terça-feira a dois anos de prisão, com pena suspensa, um homem de 52 anos por ter abusado sexualmente de uma criança de 8 anos.

O tribunal deu como provado o crime de abuso sexual de crianças de que o arguido estava acusado.

O coletivo de juízes sentenciou o arguido a dois anos de prisão, suspensa na sua execução por um período de cinco anos, por um crime de abuso sexual de crianças.

O arguido terá ainda de pagar 1.000 euros à ofendida a título de reparação pelos danos sofridos e não poderá exercer profissão que envolva o contacto com menores pelo período de cinco anos.

Os factos ocorreram no dia 31 de março de 2019, junto do portão da residência da ofendida, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), o arguido apenas abandonou a sua conduta quando foi interpelado por um indivíduo, que se encontrava do interior da sua propriedade a observá-los.