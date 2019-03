Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pena suspensa para homem que apalpava colegas em gasolineira

Funcionário de estação de serviço em Santa Maria da Feira foi condenado por coação sexual.

Por Francisco Manuel | 06:00

O funcionário de uma estação de serviço de Santa Maria da Feira foi condenado a dois anos e três meses, em pena suspensa, pelos crimes de importunação e coação sexual.



As vítimas foram três colegas de trabalho. O Tribunal de Santa Maria da Feira obriga-o ainda a pagar indemnizações às mulheres no valor total de 2800 euros. Os factos ocorreram entre julho e dezembro de 2017.



Segundo o acórdão, o homem de 44 anos, casado e com um filho de 17 anos, fez vários ataques de cariz sexual às colegas no posto de trabalho.



Foi ele quem realizou a entrevista de emprego a uma das vítimas que, duas semanas depois de ter sido admitida, assim que vestiu a farda nova, foi alvo do arguido. "Disse-lhe para ela se virar e apalpou-lhe as nádegas. Assustada, saiu a correr do escritório", lê-se nos factos dados como provados.



Numa outra ocasião, disse-lhe: "’Ó Maria, tens um rabo do caraças’ e, logo de seguida, perguntou-lhe se lhe podia fazer um filho".



Num terceiro episódio descrito sobre uma das vítimas, encostou-a à parede. Com uma mão, prendeu-lhe os braços e, com a outra, apalpou-lhe as nádegas e os seios.



PORMENORES

Jantar de Natal

No jantar de Natal, o arguido fingiu estar indisposto para que as colegas o acompanhassem ao quarto de banho, onde as tentou beijar e apalpar. As vítimas chegaram a pedir ao gerente que o despedisse, tal o desespero que viviam ao enfrentá-lo a cada turno de trabalho.



Negou os factos

Em julgamento, o homem agora condenado negou todos os crimes de que estava acusado, mas os juízes do coletivo deram como provada a maioria dos factos e não tiveram dúvidas no acórdão proferido.