O Tribunal de Leiria condenou, na segunda-feira, um homem, de 56 anos, residente na Batalha, a uma pena de cinco anos, suspensa na sua execução, por dois crimes de violência doméstica na forma agravada, que tiveram como alvo a companheira e um dos filhos. Ficou proibido de contactar as vítimas e terá de as indemnizar em seis mil euros.





Os 20 anos da relação do agressor foram sempre marcados por ciúmes e violência. Numa das situações, o homem esteve uma hora com uma caçadeira apontada na direção da mulher e do filho, ameaçando-os de morte. Terá agora de frequentar um programa para agressores.