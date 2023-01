Pena suspensa para homem que ateou fogo em Oliveira do Bairro

O Tribunal de Aveiro condenou hoje a cinco anos de prisão, com pena suspensa, um homem de 30 anos, suspeito de ter ateado fogo numa área florestal do concelho de Oliveira do Bairro em agosto de 2021.

O tribunal deu como provado o crime de incêndio florestal de que o arguido estava acusado, condenando-o na pena de cinco anos de prisão, suspensa na sua execução por igual período, com regime de prova e sujeição a tratamento psicológico.

A favor do arguido pesou o facto de ter confessado os factos durante o julgamento e a ausência de antecedentes criminais.

Os factos ocorreram a 15 de agosto de 2021, na localidade de Oiã, em Oliveira do Bairro.

Segundo a acusação do Ministério Público, o arguido ateou o incêndio com recurso a chama direta de isqueiro, tendo as chamas consumido uma área de 1.250 metros quadrados de povoamento florestal.

Alguns dias depois, o homem foi detido, fora de flagrante delito, pela Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro.

Na altura, a PJ referiu que o incêndio não tinha atingido maiores proporções devido ao alerta, promovido pelo próprio, que possibilitou a célere intervenção dos Bombeiros.

"O arguido, que demonstra fascínio pelas ocorrências de fogos florestais, não apresenta explicação racional para o ato", disse ainda a PJ.