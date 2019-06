Pena suspensa para homem que cultivava canábis em casa em Aveiro

O Tribunal de Aveiro condenou esta terça-feira a cinco anos de prisão suspensa um homem por se dedicar à venda de folhas de canábis que cultivava em sua casa, absolvendo a companheira que estava acusada de colaborar na atividade.O casal, residente na Murtosa, foi detido pela GNR em agosto de 2017, durante uma operação que culminou com a apreensão de cerca de meio quilo de haxixe e 29 pés de canábis com 2,5 metros de altura.Foram ainda apreendidas duas balanças de precisão, uma estufa, uma caçadeira, 32 cartuchos de calibre 12, duas viaturas, diversos monitores e televisores e 4.360 euros em dinheiro.O arguido, de 38 anos, foi agora condenado a quatro anos e oito meses de prisão, por um crime de tráfico de droga, e um ano e quatro meses, por um crime de detenção de arma proibida.Em cúmulo jurídico, foi-lhe aplicada uma pena única de cinco anos de prisão, suspensa na sua execução por igual período.Já a companheira, de 23 anos, foi absolvida do crime de tráfico de droga, por falta de provas.O arguido foi também absolvido do pagamento ao Estado de uma quantia de cerca de 100 mil euros, que seria resultante da atividade ilícita.Durante o julgamento, o arguido assumiu que plantava canábis para consumo próprio e afirmou que a companheira não sabia de nada."Estou estupefacto com as conclusões que tiraram. São coisas completamente irreais. Nunca vendi droga na minha vida", afirmou.Quanto à estufa que foi encontrada na sua residência, disse que era para plantar alfaces, mas nunca a usou, e a arma que lhe foi apreendida era de um tio que está no estrangeiro.Segundo a acusação do Ministério Público (MP), o arguido desde data não apurada de 2013 até agosto de 2017 procedeu ao cultivo e venda de haxixe e canábis a vários consumidores da zona de Estarreja e Murtosa.