Pena suspensa para homem que falsificou a assinatura da ex-mulher para pedir 85 mil euros ao banco

Um homem, de 46 anos, foi condenado, esta segunda-feira, pelo tribunal de Aveiro, a uma pena de prisão de quatro anos e dez meses suspensa por ter falsificado a assinatura da ex-mulher num contrato de empréstimo que lesou uma instituição bancária em 85 mil euros. Em causa estão os crimes de burla qualificada e falsificação de documento agravado.



Os crimes foram cometidos em 2012, três anos após o divórcio do casal e quando a mulher não tinha qualquer relação com a empresa do ex-companheiro. A mulher revelou, ao tribunal, só ter tomado conhecimento do empréstimo quando o banco lhe exigiu, na condição de avalista, o pagamento de 75 mil euros. O arguido terá de devolver cerca de 85 mil euros à instituição bancária.