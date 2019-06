Pena suspensa para italiano que gritou ter bomba a bordo de avião no Aeroporto do Porto

O jovem de nacionalidade italiana, de 26 anos, que gritou que tinha consigo uma bomba a bordo do avião da Ryanair, esta terça-feira no Aeroporto do Porto foi condenado a dois anos de pena suspensa e ao pagamento de custos judiciais.



O jovem julgado no Tribunal da Maia e acusado do crime de atentado á segurança de transporte pelo ar, água e caminho de ferro.

